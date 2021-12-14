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موسكو تدعو لإعادة النظر في الأسس السياسية للتسوية في اليمن

أخبار العالم العربي

موسكو تدعو لإعادة النظر في الأسس السياسية للتسوية في اليمن
Reuters POOL
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأنه لم يعد من الممكن المضي قدما بالتسوية في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "على المجتمع الدولي أن يعترف بالواقع، حيث وصلت الأطراف إلى نقطة الجمود وباتت غير مستعدة لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة".

وتابع: "وفي هذا السياق تكون جهود الوساطة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإجلاس أطراف النزاع اليمني إلى طاولة الحوار، وستبقى غير ناجحة... ويصبح من الواضح أن المضي قدما إلى الأمام في إطار الأسس القائمة للتسوية اليمنية، أي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لم يعد ممكنا".

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وأشار إلى أن "الواقع الجديد هو أن المشهد السياسي وميزان القوى في الجمهورية شهدا تغيرات ملموسة، ولم يعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 متوافقا معها".

وأكد: "نرى ضرورة ليعيد مجلس الأمن الدولي النظر في أسس التسوية السياسية مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة والمساهمة البناءة من قبل دول المنطقة".

 

بوليانسكي: الغرب يرفض إيجاد الحلول في اليمن

 

وقال بوليانسكي إن الدول الغربية ترفض إيجاد الحلول للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أنها "تظهر الاستعداد للتضحية بوحدة مجلس الأمن الدولي على الاتجاه اليمني، وانطلاقا من مصالحها الضيقة تقوم بتفعيل لغة العقوبات، مع رفض إمكانية إيجاد أي حلول".

وشدد على أن العقوبات الدولية يجب أن "تخدم مصلحة العملية السياسية في اليمن فقط، وألا تهدف إلى زيادة الضغط على طرف معين من أطراف النزاع".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال قضية مثيرة للقلق البالغ، مشيرا إلى أن الوضع يتجه أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.

المصدر: "تاس"

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