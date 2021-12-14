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ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن
Reuters SAUDI ROYAL COURT
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، القائم منذ العام 2015.

وقال بن سلمان في كلمته بمناسبة انطلاق قمة التعاون الخليجي الـ42، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي إرساء الحوار لحل النزاعات".

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وشدد على "ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن"، مؤكدا أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما لفت إلى أهمية إرساء الاستقرار في العراق، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وقد انطلقت الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون المشاركين في القمة.

المصدر: "سبق" 

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