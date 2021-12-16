الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب المسيلة

أعلن المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية مساء الخميس بلغت شدتها 3.7 درجة على مقياس ريختر بولاية المسيلة.

وأشار المركز إلى أن "مركز الهزة حدد بـ7 كيلومترات شمال شرق بني يلمان بولاية مسيلة"، فيما لم يتم الإعلان عن أي إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وحسب المركز الجزائري، فقد "سجلت هزة أرضية صبيحة الاثنين الماضي، وبلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر".

وأكد المركز، أن "الهزة وقعت في منطقة تبعد 9 كيلومترات جنوب غرب خراطة بولاية بجاية".

وتكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة.

المصدر: "النهار" الجزائرية