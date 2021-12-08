هزة أرضية تضرب مدينة جزائرية
Reuters
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قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية ضربت مدينة المسيلة، اليوم الأربعاء، بلغت شدتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.
وحسب المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، حدد مركز الهزة بحوالي 4 كم شمال شرق بلدية حمام الضلعة، على الساعة 00:50 بالتوقيت المحلي.
كما شعر سكان ولاية بجاية أول أمس الاثنين بهزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.
تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة
المصدر: "النهار" الجزائرية
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