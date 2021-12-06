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زلزال بقوة 3,5 درجة يضرب الجزائر

أخبار العالم العربي

زلزال بقوة 3,5 درجة يضرب الجزائر
AP
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شعر سكان ولاية بجاية صبيحة بالجزائر، اليوم الاثنين، بهزة أرضية بلغت شدتها 3,5 درجة على مقياس ريختر.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل، إنه سجل هزة أرضية في ولاية بحاية صبيحة اليوم الاثنين، على الساعة 03:19 تقريبا، مضيفا أن شدتها بلغت 3,5 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن مركز الهزة كان يقع على بعد 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة خراطة بولاية بجاية.

المصدر: النهار أونلاين

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