مجموعة السبع: "أوميكرون" أكبر خطر صحي راهن في العالم ومواجهته تتطلب تعاونا مكثفا
Reuters
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حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع من أن متحور "أوميكرون" هو "أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم"، مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد يتطلب "تعاونا وثيقا".
وقال وزراء الصحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنهم "قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات" بالمتحور الجديد.
وأضافوا أن "المواجهة تكمن في وضع يتطور بسرعة كبيرة يتطلب تعاونا أوثق من أي وقت مضى ومراقبة البيانات وتبادلها".
المصدر: وكالات
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