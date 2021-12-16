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حميميم: الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8

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حميميم: الدفاع الجوي السوري أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8
AFP Paul GYPTEAU
نظام "بانتسير إس" للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة حميميم أن الدفاعات السورية أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8، أثناء الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

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وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة "بانتسير إس" روسية الصنع.

وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

المصدر: وكالات

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