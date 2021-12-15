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الجيش السوري يعلن تصديه لـ"عدوان صاروخي إسرائيلي" على منطقة الجولان

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يعلن تصديه لـ
Reuters
دفاعات جوية في سوريا -أرشيف-
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أفاد مصدر عسكري سوري، فجر الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لـ"عدوان صاروخي إسرائيلي" استهدف منطقة الجولان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله "في حوالي الساعة 12:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: "سانا"

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