السودان.. حمدوك يكلف أمناء حكومات عدد من الولايات بتسيير مهامها

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا يقضى بتغيير ولاة الولايات المكلفين، ويكلّف أمناء الحكومات بتسيير مهام الولايات.

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وجاء في القرار رقم 623 الذي نشره مكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" أن التكليف الجديد الذي يسري "حتى إشعار آخر" جاء "عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلاتها، وبناء على توصية وزيرة الحكم الاتحادي.

وبمقتضى القرار الجديد يصبح ولاة الولايات كما يأتي:

1-الطيب محمد الشيخ – ولاية الخرطوم.

2-عبد الهادي عبد الله محمد عدلان – ولاية الجزيرة.

3-محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون – ولاية نهر النيل.

4-عوض محمد أحمد قدورة – ولاية الشمالية.

5-مجدي إبراهيم – ولاية البحر الأحمر.

6-خوجلي حمد عبد الله – ولاية كسلا.

7-محمد عبد الرحمن محجوب – ولاية القضارف.

8-العالم إبراهيم النور – ولاية سنـــار.

9-الشاذلي إبراهيم خــالد إبراهــيم – ولاية النيل الأبيــض.

10-فضل الله محمد علي التوم – ولاية شمال كردفان.

11-موسى جبر محمود – ولاية جنوب كردفـــان.

12-خالد محمد أحمد جيلي – ولاية غرب كردفان.

13-حامد التجاني هنون – ولاية جنوب دارفور.

14-محمد آدم عبد الرحمن – ولاية شرق دارفور.

15-سعــد آدم بابكــر – ولاية وسط دارفور.

وكان حمدوك أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا بتكليف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات.

المصدر: RT