منظمة "أس أو أس المتوسط" تنقذ 114 شخصا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "أس او أس المتوسط" إنقاذ 114 شخصا بينهم 10 نساء ورضيعان كانوا على متن زورق يغرق قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأوضحت المنظمة ومقرها في مرسيليا وتستأجر سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن "عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية بعد ليلة كاملة من البحث عن هذا الزورق".

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة ميريل سوتي، أن "بين الذين تم إنقاذهم 10 نساء و30 قاصرا بينهم 26 بدون مرافقين، ورضيعان أحدهما يبلغ من العمر 11 يوما".

وانقذت "أوشن فايكينغ" 314 مهاجرا في نوفمبر الماضي تمكن 306 منهم من النزول في ميناء أوغوستا في صقلية بإيطاليا.

ومع استمرار انعدام الأمن، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون سنويا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية الواقعة على بعد 300 كيلومتر من ليبيا.

وحسب منظمة الهجرة الدولية، لقي نحو 23 ألف شخص على الأقل حتفهم أو فقدوا في المتوسط منذ 2014 أثناء محاولاتهم الوصول الى أوروبا بينهم أكثر من 1600 منذ مطلع العام الجاري.

المصدر: "أ ف ب"