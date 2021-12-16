توافق جزائري تونسي حول ليبيا

قال رئيس الجزائر عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي إنه تطرق مع رئيس تونس قيس سعيد إلى الأوضاع الإقليمية والقضايا الراهنة، وتبادلا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وملف ليبيا.

وأكد الرئيس تبون أنه يتفق مع سعيد بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون "ليبيا - ليبيا".

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وأعرب تبون عن أمله في التخلص من المرتزقة والقوات الأجنبية وعودة الوفاق بين الفرقاء الليبيين.

من جهته، أكد قيس سعيد وجود تنسيق كامل ومستمر بينه وبين تبون بخصوص الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تونس تدعم الحل "الليبي - الليبي".

وتطرق تبون إلى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، معلقا عليها آمالا كبيرة من أجل شمل الأمة العربية.

وأكد رئيس الجزائر أن معرفته بتطورات الأحوال في المنطقة العربية تجعله متفائلا، باعتبار "عدم وجود خلافات كبيرة بين الدول العربية إلا تلك المتعلقة بعدم قبول سياسة داخلية لدولة ما".

وندد بتدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية للدول العربية و"ابتهاج" بعضها بانقسام دولة عربية ما، مشددا على أن الجزائر ترفض التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة عربية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية وجزائرية