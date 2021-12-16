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توسيم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقلادة التونسية الكبرى

أخبار العالم العربي

توسيم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقلادة التونسية الكبرى
carthage.tn
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منح الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق.

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وأفاد موقع الرئاسة التونسية بأن مراسم تقليد تبون بوسام الاستحقاق جرت مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، فيما أقام الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ذلك مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الجزائري.

المصدر: الرئاسة التونسية

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