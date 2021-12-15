الرئيس التونسي يجري محادثات ثنائية مع نظيره الجزائري

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، محادثة ثنائية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

واعتبر سعيد أن "هذه الزيارة التاريخية ستكون فاتحة لصفحة جديدة وواعدة في مسار العلاقات المتينة بين البلدين".

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، "تم خلال هذه المحادثات التنويه بما يجمع تونس والجزائر من إرث حضاري مشترك ومحطات نضال من أجل التحرر الوطني وإيمان عميق بوحدة المصير والمستقبل وتناغم في المواقف".

كما تم التأكيد على "الحرص المشترك على مزيد توثيق روابط الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين البلدين في مجالات مختلفة واستحثاث الخطى لإحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات نحو مزيد من التكامل والاندماج الاستراتيجي وفق تصورات غير تقليدية وبفكر جديد لإقامة شراكة متضامنة وفاعلة ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".

كما تم الإعراب عن الارتياح لمجموعة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بمناسبة هذه الزيارة، والدعوة إلى التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية القادمة.

المصدر: "موزاييك أف أم"