مصر.. إصابة 4 سياح روس في شرم الشيخ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryzz
أعلنت السفارة الروسية في مصر إصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ، في حادث على الطريق.
وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "حسب المعلومات المتوفرة في صباح يوم 16 ديسمبر في منطقة مطار شرم الشيخ الدولي، وقع حادث حافلة تقل سائحين روس، وأصيب أربعة روس بجروح، ونقلوا على الفور إلى المستشفيات بالمدينة بإصابات طفيفة ومتوسطة".
وتابعت السفارة: "يقوم القسم القنصلي بالسفارة الروسية بالقاهرة بمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.