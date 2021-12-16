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مصر.. إصابة 4 سياح روس في شرم الشيخ

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مصر.. إصابة 4 سياح روس في شرم الشيخ
Globallookpress
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أعلنت السفارة الروسية في مصر إصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ، في حادث على الطريق.

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وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "حسب المعلومات المتوفرة في صباح يوم 16 ديسمبر في منطقة مطار شرم الشيخ الدولي، وقع حادث حافلة تقل سائحين روس، وأصيب أربعة روس بجروح، ونقلوا على الفور إلى المستشفيات بالمدينة بإصابات طفيفة ومتوسطة".

وتابعت السفارة: "يقوم القسم القنصلي بالسفارة الروسية بالقاهرة بمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا".

المصدر: RT

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