مصر تسهّل إجراءات مغادرة السياح الروس الغردقة وشرم الشيخ
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سمحت سلطات الطيران المصرية للسياح الروس بالوصول إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، بدلا من خمس، وست ساعات.
ووفقا لسلطات الطيران المدني المصرية: "يمكن الآن إدخال السائحين إلى المطار قبل المغادرة بثلاث إلى أربع ساعات بدلاً من خمس. وتحديدا، قبل ثلاث ساعات من مغادرة الطائرة من نوع بوينج 737، وأربع ساعات قبل مغادرة الطائرة بوينغ 747".
وفي 9 أغسطس الماضي تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة.
وجاء ذلك بعدما اتفقت موسكو والقاهرة في أبريل من هذا العام على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما يشمل رحلات السياح إلى المنتجعات المصرية.
المصدر: نوفوستي
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