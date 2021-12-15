بعد وزارة الداخلية.. عدة محافظات سورية تحظر الدخول إلى المؤسسات العامة دون لقاح ضد كورونا

أصدرت 3 محافظات سورية تعاميم بمنع دخول المراجعين إلى المؤسسات العامة لغير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا وذلك بدءا من مطلع العام القادم.

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وبعد تعميم مماثل أصدرته وزارة الداخلية قبل أيام، أصدرت محافظات ريف دمشق، وحماة، ودرعا، تعاميم تقضي بمنع دخول المراجعين إلى الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات والمصارف ومجالس المدن والبلديات، من دون وثيقة أخذ لقـاح.

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت في 12 من الجاري تعميما بمنع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية بدءا من مطلع العام القادم.

المصدر: RT