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جورج قرداحي يتحدث عن مشواره السياسي وتصريحاته حول حرب اليمن ويؤكد: لست نادما على شيء

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جورج قرداحي يتحدث عن مشواره السياسي وتصريحاته حول حرب اليمن ويؤكد: لست نادما على شيء
Reuters
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أكد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، أنه "ليس نادماً على شيء"، بعد استقالته عقب أزمة لبنانية خليجية إثر تصريحاته عن حرب اليمن.

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وفي حوار مع شبكة "يورونيوز"، اعتبر جورج قرداحي، أن البعض "توهم أن بإمكانه مضايقته في الحياة السياسية"، لافتا إلى أن "ما قاله عن الحرب في اليمن لا يستحق هذه الضجة، وأنه أدلى بتصريحاته عن حسن نية".

ورأى قرداحي أن "الضجة كانت محضرة من قبل في غرف سوداء"، وأنه استغرب شخصيا قوة ردة الفعل عليها، مشيرا إلى أن "ما قاله كان بمثابة ذريعة لأمر آخر".

كما أن وزير الإعلام اللبناني السابق "لم يستبعد ترشحه للانتخابات النيابية"، ملمحا إلى أن "ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار السياسة"، حيث أوضح أن "مشواره السياسي لم ينته أبدا، بل بدأ الآن".

المصدر: "يورونيوز"

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