مجلس التعاون الخليجي: على لبنان إجراء إصلاحات ومنع "حزب الله" من ممارسة أنشطة إرهابية

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في الرياض اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع "حزب الله" من "ممارسة نشاطاته الإرهابية".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة "لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية".

يتبع...