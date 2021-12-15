حليف إنجيلي لترامب محذرا إياه: اتهام إسرائيل بعدم إحلال السلام مع الفلسطينيين قد يكلفك الرئاسة

حذر قيادي إنجيلي بارز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن انتقاداته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد تكلفه خسارة دعم قاعدته الانتخابية الإنجيلية.

ودان المستشار السابق لترامب، مايك إيفانز، في رسالة إلى الرئيس السابق بعث نسخة منها إلى صحيفة "واشنطن بوست"، الهجوم شديد اللهجة الذي شنه سيد البيت الأبيض السابق على نتنياهو باستخدام عبارات غير لائقة.

وجاءت هذه الرسالة بعد نشر موقع "أكسيوس" تعليقات جاءت على لسان ترامب ندد فيها باستعجال نتنياهو في تهنئة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالفوز الانتخابي، وقال ترامب إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو وليس الفلسطينيون كان العائق الرئيسي أمام إحلال السلام في الأراضي المقدسة".

وأبدى إيفانز صدمته إزاء تصريحات ترامب هذه، محذرا من أنها قد تفقد الرئيس السابق جزء ملموسا من "قاعدته الانتخابية الإنجيلية".

وذكر إيفانز، الذي يقود منظمة إنجيلية تضم من 77 مليون متابع، أن نتنياهو يحظى بدعم أكبر من ترامب بين الإنجيليين في الولايات المتحدة.

وقال مخاطبا ترامب: "أتوسل إليك، لا تضعنا في موقف يجعلنا نختار بينك وبين أرض الإنجيل، وليس هناك أي فرصة لفوزك (في الانتخابات) مجددا إذا رأى الإنجيليون المؤمنون بالإنجيل فيك رئيسا يستخدم كلمة "فاك" بحق نتنياهو، ويلقي اللوم على دولة إسرائيل وليس على الفلسطينيين في عدم إحلال السلام".

المصدر: "واشنطن بوست"