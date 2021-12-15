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موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو

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موسكو تدعو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو
Sputnik Russian Foreign Ministry
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو بأسرع ما يمكن لوضع حلول توافقية لقضية الصحراء.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة TeN المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن "أزمة الصحراء يجب تسويتها مثل أي أزمة أخرى على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "في ما يخص الصحراء تقضي القرارات بالحوار المباشر بين المغرب والبوليساريو. ويجب استئنافه بأسرع ما يمكن. ويجب أن تبدأ هذه المفاوضات وأن تساعد في صياغة الحلول التوافقية التي ستلبي مصالح الطرفين".

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واعتبر أنه على المغرب والبوليساريو أن يبذلا جهودا أكثر ليظهر هناك أمل، محذرا من أنه في حال ترك القضية كما هي قد يحاول الإرهابيون الاستفادة من وضع سكان الصحراء الصعب.

وأعرب عن القلق إزاء تخلي الطرفين عن نظام وقف إطلاق النار الذي كان قائما على مدار 30 سنة تقريبا.

وأشار إلى أنه في ظل مخاطر التصعيد في هذا الجزء من إفريقيا، يجب أن تدعو كافة الدول المتنفذة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وأن تصر على الطرق السياسية والدبلوماسية للتسوية.

المصدر: موقع الخارجية الروسية

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