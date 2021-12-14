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التحالف العربي يعلن عن بدء عملية قصف جوي على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن بدء عملية قصف جوي على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء
Reuters KHALED ABDULLAH
الحرب في اليمن
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية قصف جوي على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان له إنه "بدأ عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، التي تخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله".

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وأضاف أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد"، مشيرا إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن يوم الثلاثاء عن تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن "الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 210 عناصر إرهابية بينهم قياديون".

المصدر: "واس" + RT

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