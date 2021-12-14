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الرئيس الجزائري يزور تونس غدا الأربعاء

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يزور تونس غدا الأربعاء
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيسي التونسي قيس سعيد
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيزور تونس غدا الأربعاء، بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021."

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما".

المصدر: RT

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