 
مباشر

السيسي يبعث رسالة إلى نظيره القبرصي

أخبار العالم العربي

السيسي يبعث رسالة إلى نظيره القبرصي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rydp

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، خلال زيارة شكري مؤخرا للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

إقرأ المزيد
السيسي يشارك في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
السيسي يشارك في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أن الزيارات بين البلدين تعكس الرغبة المشتركة في التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي، خاصةً عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021 وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.

وأكد الوزير شكري على دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا