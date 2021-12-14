47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ
Reuters
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أظهر سبر آراء أعدته مؤسسة سبر الآراء التونسية "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" تراجعا هاما في مؤشر التفاؤل عند التونسيين.
وكشف البارومتر السياسي لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالي 30 نقطة خلال شهرين، حيث بلغت نسبة المتفائلين من المستجوبين 46 %، ليتعادل لأول مرة منذ 25 يوليو مع منسوب التشاؤم، والمقدرة نسبته 47%.
ووفقا للباروميتر الصادر في جريدة "المغرب"، فإن 47% من التونسيين المستجوبين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الخطأ.
المصدر: موزاييك
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