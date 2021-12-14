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47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

أخبار العالم العربي

47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ
Reuters
أرشيف
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أظهر سبر آراء أعدته مؤسسة سبر الآراء التونسية "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" تراجعا هاما في مؤشر التفاؤل عند التونسيين.

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وكشف البارومتر السياسي لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالي 30 نقطة خلال شهرين، حيث بلغت نسبة المتفائلين من المستجوبين 46 %، ليتعادل لأول مرة منذ 25 يوليو مع منسوب التشاؤم، والمقدرة نسبته 47%.

ووفقا للباروميتر الصادر في جريدة "المغرب"، فإن 47% من التونسيين المستجوبين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الخطأ.

المصدر: موزاييك

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