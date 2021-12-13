الحوثيون يعلنون اسقاط "طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع" تابعة لسلاح الجو السعودي

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة".

تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 13, 2021

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة، بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر: RT