التحالف العربي: نفذنا 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف وقضينا على أكثر من 140 عنصرا

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف: "نفذنا 28 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرا إلى أن " الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأكمل: "نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية".

#عاجل#التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 13, 2021

وأضاف التحالف: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".

المصدر: "واس"