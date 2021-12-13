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التحالف العربي: نفذنا 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف وقضينا على أكثر من 140 عنصرا

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: نفذنا 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف وقضينا على أكثر من 140 عنصرا
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف: "نفذنا 28 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرا إلى أن " الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأكمل: "نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية".

وأضاف التحالف: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم".

المصدر: "واس"

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