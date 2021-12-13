وفاة المخرج المصري محمد نبيه

توفي المخرج المصري محمد نبيه مساء يوم الإثنين وذلك عن عمر ناهز 91 عاما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نبيه توفي بعد صراع مع المرض، وبعد وفاة زوجته بنحو 9 أشهر.

أشهر الأعمال التي قدمها نبيه "عائلة شلش" عام 1990، أما آخر أعماله فكان "سي عمر وليلى أفندي".

ومن أعماله: مسلسل "في حاجة غلط" عالم 1983، و"متاعب المهنة" عام 1970.

المخرج محمد نبيه ـ (الصفحة الشخصية، "فيسبوك")

إضافة إلى عمله في الإخراج، عمل نبيه في التأليف والتمثيل، وبدأ حياته المهنية مهندسا للصوت، بعدما تخرج من المعهد البريطاني بالقاهرة عام 1948، قبل أن يعمل في المونتاج.

بدأ الإخراج عام 1968 بفيلم "ثلاث قصص".

ولد المخرج محمد نبيه في القاهرة عام 1930.

المصدر: وسائل إعلام مصرية