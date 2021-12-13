وزارة الكهرباء السورية: استهداف تركي لمحطة كهرباء في ريف الحسكة

صورة من الاستهداف السابق للمحطة في أغسطس الماضي (وزارة الكهرباء السورية)

أعلنت وزارة الكهرباء السورية أن استهدافا تركيا بالقذائف أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء، تل تمر، (في ريف الحسكة) من الخدمة.

وأوضحت الوزارة عبر "فيسبوك" أن المحطة خرجت من الخدمة "بسبب قذائف أطلقها المحتل التركي على قرية أم الكيف - تل جمعة أدت الى تضرر خط الـ66 المغذي للمحطة".

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وكانت الوزارة أعلنت في 24 أغسطس الماضي خروج المحطة من الخدمة بسبب استهداف تركي أيضا، وذلك بعد نحو أسبوع عن استهداف تركي للمحطة بالقذائف.

وفي السادس من يناير الماضي أيضا تعرضت المحطة لقصف تركي أدى إلى خروجها من الخدمة.

المصدر: RT