وسائل إعلام سورية: خروج محطة الكهرباء بتل تمر عن الخدمة إثر قصف تركي

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قصفا تركيا بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال شرقي سوريا، أدى إلى تضرر محطة كهرباء تل تمر وخروجها عن الخدمة.

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وقال مدير كهرباء الحسكة لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات الاحتلال التركي اعتدت بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى لخروجها عن الخدمة".

وكانت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة السورية أعلنت نهاية ديسمبر الماضي أن المياه وصلت إلى أحياء في المدينة بعد انقطاع دام نحو شهر.

ونفت حينها مصادر أمنية تركية "مزاعم الحكومة السورية" حول قطع أنقرة المياه عن محطة علوك، وقالت إنها "عارية من الصحة".

المصدر: سانا+ الإخبارية