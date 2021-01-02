سوريا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار في الحسكة

قتل مدنيان أحدهما طفل، وأصيب آخرون حالة بعضهم خطرة، إثر انفجار قنبلة يدوية بالقرب من مشفى الحكمة في مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا.

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وأفاد مراسلنا بأن توترا أمنيا بين عناصر من الجيش السوري والدفاع الوطني التابع للجيش السوري حصل بالقرب من سوق العمال في شارع فلسطين ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة، حيث قام عنصر من الدفاع الوطني بإلقاء قنبلة يدوية أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى مشفى اللؤلؤة.

كما أخلي شارع فلسطين وتم إغلاق المحلات فيما استنفرت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية مواقعها تحسبا لأي طارئ.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة قوله إن مجرما مطلوبا ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة ما أدى لإصابة 20 مدنيا بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.

وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة وهو مطلوب بموجب عدة بلاغات بحث.

المصدر: RT + سانا