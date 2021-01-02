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مراسلنا: 4 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا بأن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت بالقرب من سوق الخضرة في مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل.

وذكر نشطاء محليون أن بين الضحايا طفلين، فيما أصيبت والدتهما بحروق جراء الانفجار.

المصدر: RT + مواقع إخبارية سورية

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