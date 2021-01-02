مراسلنا: 4 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

أفاد مراسلنا بأن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت بالقرب من سوق الخضرة في مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل.

وذكر نشطاء محليون أن بين الضحايا طفلين، فيما أصيبت والدتهما بحروق جراء الانفجار.

#الحسكة : انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضرة بمدينة رأس العين التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى.. pic.twitter.com/93sLPRAiNi — أخبار سوريا الوطن Syria 🇸🇾 (@SyriawatanNews) January 2, 2021

المصدر: RT + مواقع إخبارية سورية