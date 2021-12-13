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المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كورونا الرقمية الإماراتية

أخبار العالم العربي

المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كورونا الرقمية الإماراتية
Reuters
أرشيف
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قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل اعتماد ومعادلة شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا الرقمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت المفوضية الوم الاثنين، إنه نتيجة لذلك، سيتم ربط الإمارات بنظام الاتحاد الأوروبي وسيتم قبول شهاداتها وفقا لنفس الشروط مثل شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، وافقت الإمارات على قبول الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إليها.

وقال مفوض شؤون العدل الأوروبي ديديه راندرس، إن الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي فريدة من نوعها، ولهذا السبب انضمت 55 دولة وإقليما في 5 قارات إلى النظام حتى الآن، مع إصدار أكثر من 750 مليون شهادة.

المصدر: وام

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