تحويل وزير أردني سابق إلى هيئة مكافحة الفساد

صوت مجلس النواب الأردني على تحويل وزير مياه وري سابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبر النواب، اليوم الاثنين، أن الوزير ارتكب تجاوزات في التعيينات على نظام شراء الخدمات.

وجاء تحويل الوزير بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الذي طالب بتحويل الوزير خلال مناقشة النائب أحمد القطاونة لسؤاله حول التعيينات العشوائية.

المصدر: التلفزيون الأردني