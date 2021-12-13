مصر.. ربع مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 60 يوما

كشف مؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نسبة الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وصول عدد سكان البلاد إلى 102 مليون و746 ألف نسمة بالداخل، ليسجل بذلك تعداد السكان في مصر الربع مليون الثالث بعد المليون رقم 102.

وبالوصول إلى هذا الرقم فقد تم تسجيل زيادة 250 ألف نسمة خلال نحو 60 يوما، مقابل 50 يوما استغرقها ربع المليون السابق له، والذي تم تسجيله في يوم 13 من أكتوبر الماضي، بينما تم تسجيل ربع المليون الأول في 23 أغسطس من العام الجاري، ووصل عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وتحتفظ محافظة القاهرة بصدارة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها في التحديث الأخير نحو 10 ملايين و92 ألفا و319 نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بنحو 9 ملايين و315 ألفا و581 نسمة، ثم محافظة الشرقية بنحو 7 ملايين و740 ألفا و637 نسمة.

ووفقـا لإحصاءات الجهاز لعام 2021 فقد ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 ، بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT