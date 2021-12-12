رئيس الحكومة السورية في دير الزور

توجه رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، على رأس وفد حكومي، إلى محافظة دير الزور بشرق سوريا ، للاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ونسب التنفيذ فيها.

وتشمل الزيارة عددا من حقول القمح التي يجري التحضير لزراعتها خلال الموسم القادم والاطلاع على واقع العمل في القطاع الثالث للري الحكومي بريف المحافظة الشرقي.

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ويضم الوفد الحكومي وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والنفط ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

من جانب آخر تشهد محافظة دير الزور عمليات التسوية الخاصة بأوضاع (الأشخاص المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

المصدر: سانا