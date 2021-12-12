 
مباشر

رئيس الحكومة السورية في دير الزور

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة السورية في دير الزور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxtw

توجه رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، على رأس وفد حكومي، إلى محافظة دير الزور بشرق سوريا ، للاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ونسب التنفيذ فيها.

وتشمل الزيارة عددا من حقول القمح التي يجري التحضير لزراعتها خلال الموسم القادم والاطلاع على واقع العمل في القطاع الثالث للري الحكومي بريف المحافظة الشرقي.

إقرأ المزيد
سوريا.. تسوية أوضاع نحو ألفي شخص في ريف دير الزور الجنوبي
سوريا.. تسوية أوضاع نحو ألفي شخص في ريف دير الزور الجنوبي

ويضم الوفد الحكومي وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والنفط ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

من جانب آخر تشهد محافظة دير الزور عمليات التسوية الخاصة بأوضاع (الأشخاص المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

المصدر: سانا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا