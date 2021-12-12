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الصحة المصرية: انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا مؤشر لانكسار ذروة الموجة الرابعة في البلاد

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا مؤشر لانكسار ذروة الموجة الرابعة في البلاد
Reuters
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بمصر حسام عبد الغفار إن البلاد تشهد انخفاض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية في ظل الموجة الرابعة من الفيروس.

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وأضاف عبد الغفار في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أنه "في حالة استمرار انخفاض معدل الوفيات والإصابات، فهذا مؤشر على انكسار ذروة الموجة الرابعة، التي يصاحبها تدني بصورة دائمة في معدل الانخفاض والوفيات المتأثرة بفيروس كورونا".

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن "الفيروس باق ما لم يتلق الأشخاص اللقاحات للحماية من الفيروس"، مشيرا إلى أن "الأشخاص يريدون أن تتغير أعراض الفيروس ومضاعفاته وتكون بصورة أقل، وهذا لن يحدث دون الحصول على الجرعات المخصصة من اللقاح والتي يمكن أن تغير في قواعد الجائحة، فاللقاحات خير وسيلة للوقاية من كورونا".

وأوضح أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين وتطعيم كافة الفئات التي يمكن لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بكورونا والتقليل من حدة الأعراض التي يمكن أن تسبب الوفاة لدى بعض الأشخاص.

وأكد عبد الغفار أن "جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة وتتفاوت من لقاح لآخر حسب طبيعة تصنيعه، وأن جميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتزول خلال يومين".

المصدر: الوطن

 

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