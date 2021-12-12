مصر تسجل 879 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 879 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مقارنة مع 822 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار، في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى السبت هو 368335 من ضمنهم 306106 حالات تم شفاؤها، و 21015 حالة وفاة".

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 306106 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 879 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 49 حالة وفاة pic.twitter.com/XSN6gEShYj — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 11, 2021

المصدر: RT