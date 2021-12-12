سوريا.. المقداد يبحث مع بيدرسون اللجنة الدستورية

يبحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، بحسب صحيفة "الوطن".

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ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة، أن بيدرسون سيبحث اليوم الأحد في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، حيث كان من المتوقع أن تعقد منتصف هذا الشهر، إلا أن المصادر رجحت أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر شباط المقبل.

وبحسب المصادر فمن المقرر أن يلتقي بيدرسون، الذي وصل أمس إلى دمشق في زيارة تستمر ليوم واحد، إضافة إلى الوزير المقداد، كلا من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية، ألكسندر يفيموف.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أكد في حوار تلفزيوني أجراه في التاسع والعشرين من الشهر الفائت، بأنه كان من المفروض أن يزور المبعوث الخاص، غير بيدرسون، سوريا، إلا أنه تم تأجيل الزيارة بسبب المتحور الجديد لكورونا، مبينا أنه كان من المتوقع أن تعقد اللجنة الدستورية اجتماعا لها منتصف هذا الشهر.

وكانت آخر زيارة للمبعوث الأممي إلى سوريا جرت في الحادي عشر من سبتمبر الفائت، حيث استقبله المقداد الذي أكد ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية، وخاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول.

المصدر: الوطن