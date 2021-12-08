كازاخستان: اللقاء حول سوريا في نور سلطان سيبحث أفق عمل اللجنة الدستورية

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن اللقاء حول سوريا المزمع في مدينة نور سلطان أواخر هذا الشهر، سيناقش أفق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "الأطراف ستبحث آفاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف من أجل تحفيز العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن الأطراف ستبحث أيضا الوضع الراهن في سوريا والقضايا المتعلقة بالحفاظ على الهدوء في مناطق وقف التوتر، وذلك "تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا ضمن إطار عملية أستانا".

وذكرت الوزارة أنه من المقرر أيضا عقد جلسة لفريق العمل المعني بالمحتجزين بمشاركة الدول الضامنة (لعملية أستانا) وهي روسيا وتركيا وإيران، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وستشارك في المشاورات الثنائية والثلاثية التي ستستضيفها العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 21 و22 ديسمبر، وفود روسيا وتركيا وإيران والحكومة والمعارضة السوريين، كما يتوقع حضور مراقبين عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

وأشارت الخارجية الكازاخية إلى أن البيان الختامي الصادر عن اللقاء سيتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، كشف مؤخرا أن المحادثات ستركز على القضايا المتعلقة بضمان الأمن وتقييم تطبيق نظام وقف القتال في سوريا.

المصدر: "تاس"