"الرئاسي الليبي" يشيد بلقاء رئيس أركان الجيش في حكومة الوحدة مع المكلف بقيادة "الجيش الوطني الليبي"

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بلقاء رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد، مع عبد الرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر.

وقال المنفي في بيان إن المجلس يعتبر اللقاء "خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية".

كما أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن إشادته باللقاء الذي جرى في مدينة سرت يوم السبت، مؤكدا أنه "لقاء تاريخي".

وكتب الكوني في تغريدة "نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت"، وشدد على أن هذه الخطوة تضمن "مناخا ملحميا" لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه وقيام الدولة.

وطالب الكوني ضباط وأفراد "جيشنا كافة" بأن يلتفوا حولهما "سندا وقوة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

المصدر: بوابة الوسط الليبية