رئيس مجلس الشورى الإيراني يعلق على علاقات طهران بالجزائر وتواجد إسرائيل بالمنطقة

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الشعبين الإيراني والجزائري يرتبطان بقواسم سياسية ودينية عديدة، مشيدا بـ"سياسات الجزائر الحكيمة" إزاء الشؤون الإسلامية والعربية.

وأعرب قاليباف، خلال لقائه نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي اليوم الجمعة على هامش مؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا، عن الاستعداد لتأسيس مجموعتي صداقة في برلماني البلدين.

وأشار قاليباف إلى أن القضية الفلسطينية لها أهميتها في العالم الإسلامي، غير أنه لفت إلى أن "بعض الأنظمة خانت أهدافها".

وأضاف أن "تواجد الكيان الصهيوني في أي مكان لا يخلف سوى زعزعة الأمن وتأجيج الصراعات بين الشعوب الإسلامية وبلدان المنطقة".

وثمّن رئيس السلطة التشريعية الإيرانية سياسات الجزائر ووصفها بالحكيمة حيال القضايا الإسلامية كالعراق وسوريا واليمن.

المصدر: "فارس"