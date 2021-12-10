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الأردن يسجل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

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الأردن يسجل أول إصابتين بمتحور
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الأرنية عن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

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وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أمس الخميس، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

وأضافت أن الإصابة الثانية تعود لأردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج المملكة مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضا، ويجري حاليا إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.

المصدر: بترا

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