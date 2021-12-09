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وزارة سعودية ترصد جائزة مالية لمن يصمم شعارها الجديد

أخبار العالم العربي

وزارة سعودية ترصد جائزة مالية لمن يصمم شعارها الجديد
Reuters Ahmed Yosri
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أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، مبادرة لتمكين المصممين والمبدعين من ابتكار شعارها الجديد وفق رؤيتها الخاصة، كاشفة أن قيمة الجائزة 50 ألف ريال (نحو 13300 دولار).

واشترطت الوزارة أن يكون الشعار المقدم من قبل المتسابقين بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة ويحتوي كذلك على شعار المملكة "السيفان والنخلة" وأن يمثل رمزية الحج العمرة.

كما اشترطت الوزارة أن "يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، ولابد أن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، كما أنه يجب أن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي".

ودعت "الحج والعمرة" إلى إرسال المشاركات من قبل المتسابقين عبر بريدها الإلكتروني، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر 2021.

المصدر: "عكاظ"

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