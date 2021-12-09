تونس.. مقتل شخص وإصابة 12 في حريق بالمقر الرئيسي لحزب النهضة
Reuters CK/
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تسبب حريق اندلع اليوم الخميس في المقر الرئيسي لحزب "النهضة" بالعاصمة التونسية في وفاة شخص وإصابة 12 آخرين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود ومصادر أن القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.
وأنقذ عمال الحماية المدنية أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك، بحسب الشهود والمصادر.
وأبلغ عضو بالحزب وكالة "رويترز" أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.
المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام تونسية
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