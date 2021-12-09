السودان.. عشرات القتلى وآلاف النازحين بموجة العنف في دارفور
Reuters
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قتل عشرات الأشخاص في ولاية غرب دارفور في أعمال عنف جرت خلال هذا الأسبوع حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسعفين محليين.
وأضافت الوكالة أن الآلاف أيضا نزحوا عن ديارهم جراء تلك الأحداث.
وقالت لجنة أطباء غرب دارفور إن الهجمات بدأت في منطقة كرينك يوم السبت.
وأضافت في بيان أن أعمال العنف تسببت في موجة نزوح من الضواحي إلى كرينك كما تسببت في أزمة إنسانية وصفتها بأنها "كارثية".
المصدر: "رويترز"
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