"إعلان هام" يخص السوريين المقيمين في الخارج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx74
نشرت السفارة السورية في روسيا "إعلانا هاما" يتعلق بالمواطنين السوريين المقيمين في الخارج.
وقالت السفارة في بيانها أمس الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني".
وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة من الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.