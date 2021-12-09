 
مباشر
عاجل
رئيس هيئة الأركان الروسية: 95% من منصات إطلاق الأسلحة النووية الإستراتيجية جاهزة للقتال

ميقاتي يلتقي السيسي ويزور مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

أخبار العالم العربي

ميقاتي يلتقي السيسي ويزور مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx6y

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر، وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وبعد إقامة مراسم الاستقبال الرسمية في المطار، توجه ميقاتي إلى قصر الاتحادية في القاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور مدبولي. وقد جرى خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

وبعد ذلك، زار ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في حضور الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي.

هذا ويضم الوفد اللبناني إلى القاهرة، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

المصدر:  RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا