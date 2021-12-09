ميقاتي يلتقي السيسي ويزور مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر، وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

1/3 وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل قليل الى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر .وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ...#مصر@MostafaMadbulypic.twitter.com/hLlPP4NkI1 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 9, 2021

وبعد إقامة مراسم الاستقبال الرسمية في المطار، توجه ميقاتي إلى قصر الاتحادية في القاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور مدبولي. وقد جرى خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس #مجلس_الوزراء نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة

#نجيب_ميقاتي@MostafaMadbuly#لبنان#مصر@AlsisiOfficial#pcmpic.twitter.com/vf1sc8K5MR — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 9, 2021

وبعد ذلك، زار ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في حضور الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي.

هذا ويضم الوفد اللبناني إلى القاهرة، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

1/2 زار الرئيس ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي السفير خليل الذوادي ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي#مصر#pcmpic.twitter.com/fJjn327N9r — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 9, 2021

المصدر: RT