ميقاتي يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

غادر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، بيروت اليوم متجها إلى لقاهرة في زيارة رسمية لمصر يجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وفق بيان رسمى لبناني.

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وسيزور ميقاتي مقر جامعة الدول العربية، حيث يلتقي الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وتستمر الزيارة يوما واحدا، على أن يغادر رئيس الوزراء اللبناني القاهرة مساء عائدا إلى لبنان.

وتتناول الزيارة عددا من الموضوعات المشتركة بين لبنان ومصر، من بينها نقل الغاز المصري للبنان، وأيضا الدعم المصري للبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+اليوم السابع