الإمارات.. تغيير مواعيد العمل الأسبوعي في رأس الخيمة
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اعتمدت حكومة إمارة رأس الخيمة تغيير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي في الجهاز الحكومي المحلي تماشيا مع رؤية دولة الإمارات لمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.
وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة رأس الخيمة على كافة الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يتم في تطبيق هذا القرار مراعاة متطلبات الهيئات والجهات التي تستدعي طبيعة عملها غير ذلك.
كما سيستمر نظام العمل المرن والعمل عن بعد وفقا للضوابط والموجهات ذات الصلة.
المصدر: وام
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