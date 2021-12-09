العراق.. الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيا في الرمادي غربي البلاد

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق أنها اعتقلت إرهابيا في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت إنه "استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، أثمرت الجهود عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة (أحمد الصداك) بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار".

وأضافت: "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4/1 إرهاب".

وأشارت إلى أنه تم تسليم المعتقل للجهات المختصة لينال جزاءه العادل.

المصدر: "السومرية نيوز"